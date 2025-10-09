Două înotătoare italiene au fost suspendate joi, pentru 90 de zile, de către Federaţia Italiană de Înot. Ele au furat produse cosmetice de pe aeroportul din Singapore.

Și-au aflat pedeapsa după ce au furat dintr-un duty-free din aeroport



Cele două înotătoare italiene sunt Benedetta Pilato (20 de ani), campioană mondială la 100 m bras, în 2022, şi Chiara Tarantino (23 de ani).



„Având în vedere faptele relevate de anchetă şi cooperarea celor două sportive, care şi-au recunoscut vinovăţia, Comisia Disciplină a Federaţiei Italiene de Înot a decis să le suspende din toate activităţile pentru 90 de zile, cu efect imediat”, a declarat Federaţia Italiană de Înot într-un comunicat.



Această suspendare le va împiedica pe Benedetta Pilato şi pe Chiara Tarantino să concureze la Campionatele Europene de bazin scurt, care vor avea loc între 2 şi 7 decembrie la Lublin, în Polonia.



Cele două înotătoare au fost arestate de poliţia din Singapore pe 14 august, după ce au furat două produse cosmetice dintr-un magazin duty-free de pe aeroportul din Singapore. Ele au putut să se întoarcă în Italia pe 20 august, după intervenţia autorităţilor italiene.



Într-o declaraţie dată pe reţelele sale de socializare, după întoarcerea în Italia, Benedetta Pilato a explicat că a fost „implicată (în acest furt) împotriva voinţei sale”: „Din această experienţă, am învăţat lecţii importante despre prudenţă, responsabilitate individuală şi valoarea oamenilor din jurul meu”, a scris ea.

