Titular în ambele meciuri din septembrie și autorul unei duble în partida cu Cipru (2-2), Denis Drăguș ratează partidele cu Moldova și Austria după ce a suferit o ruptură musculară la echipa de club, Eyupspor.
Denis Drăguș, prezent la România - Moldova: "Sper să revin peste două săptămâni"
Deși nu face parte din lot, Drăguș și-a făcut apariția la Arena Națională pentru amicalul din Moldova, pe care îl va urmări din tribune. Atacantul a anunțat că ar trebui să revină pe teren în aproximativ două săptămâni.
"Mă bucur că am reușit să fiu alături de ei, chiar și din tribună. Mă motivează să revin cât mai rapid.
Mai am în jur de două săptămâni. Sper ca lucrurile să fie normale și să revin la finalul acestor două săptămâni. A fost o ruptură, dar mă bucur că decurge cum trebuie și sunt aproape să revin.
Nu e ușor drumul spre Mondial, dar am încredere sută la sută că putem să fim acolo. Mai sunt trei meciuri de jucat, mai e și un baraj în martie. Vedem la final unde vom fi după această grupă preliminară, dar cred sută la sută că într-un fel sau altul ne vom califica", a spus Drăguș, la Prima Sport.
- ROMÂNIA, primul 11 contra Moldovei: 1. I. Radu – 4. Manea, 3. M. Popescu, 24. Eissat, 15. Opruț – 23. Dragomir, 14. Screciu, 10. Hagi-cpt. – 21. Moruțan, 17. L. Munteanu, 26. Baiaram.
- Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Sava – 2. Ciubotaru, 5. Ghiță, 6. M. Marin, 7. Dobre, 8. Chipciu, 9. Bîrligea, 11. Miculescu, 13. Mihăilă, 18. R. Marin, 19. F. Tănase, 20. Man, 22. Cîrjan, 25. Racovițan
- Selecționer: Mircea Lucescu
Lotul României pentru acțiunea din octombrie
- Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo), Ștefan Târnovanu (FCSB) Răzvan Sava (Udinese)
- Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Cristi Manea (Rapid), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover) Bogdan Racovițan (Rakow), Mihai Popescu (FCSB), Lisav Eissat (Maccabi Haifa), Alexandru Chipciu (U Cluj), Raul Opruț (Dinamo), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt)
- Mijlocași: Marius Marin (Pisa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Răzvan Marin (AEK Atena), Vlad Dragomir (Pafos), Dennis Man (PSV), Olimpiu Moruțan (Aris Salonic), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florin Tănase (FCSB), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) Valentin Mihăilă (Rizespor) Alexandru Dobre (Rapid)
- Atacanți: Louis Munteanu (CFR Cluj) Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB)