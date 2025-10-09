„Ori își face transplant de păr, ori se rade în cap,” a scris un fan al tenisului, pe când un altul bănuiește că pe Rafael Nadal îl paște „frizura” lui Andre Agassi.

Pe rețelele sociale, Rafael Nadal a primit o sumedenie de recomandări, printre care o deplasare în Turcia pentru a se supune unui transplant de păr.

Calviția fostului tenismen a fost subiectul principal, reieșit în urma unei imagini în care Nadal s-a pozat alături de o tânără.

La zece luni de la retragerea din tenisul profesionist, Rafael Nadal a revenit în atenția fanilor tenisului.

Rafael Nadal și discursul ținut la Paris, în 2025. Soția și Toni Nadal, primele persoane amintite

Ediția 2025 a turneului de la Roland Garros - încheiată cu cea mai lungă finală din istoria turneului - a început cu unul dintre cele mai emoționante discursuri ascultate vreodate în Arena Philippe-Chatrier.

La microfon s-a regăsit Rafael Nadal, deținător a paisprezece titluri de campion pe zgura pariziană.

„Toni, ești motivul pentru care mă aflu aici. Îți mulțumesc că ți-ai dedicat o mare parte din viața ta pentru a mă ajuta. Suferind, ducându-mă mereu la limită.

Nu a fost ușor ce am trăit împreună, dar, cu siguranță, a meritat efortul. Ai fost cel mai bun antrenor pe care l-aș fi putut avea vreodată,” a fost mesajul deosebit transmis, în final, de Rafael Nadal unchiului său, Toni, care l-a antrenat timp de peste două decenii.

„Mery, ești cea mai bună parteneră de viață pe care puteam să o am. Ai fost mereu acolo, când am avut nevoie de tine. M-ai sprijinit.

Nu a fost ușor în ultimul an și jumătate, dar grație susținerii tale și energiei pe care ne-o aduce fiul nostru, totul a fost mai puțin complicat. Îți mulțumesc,” i-a spus Nadal soției Mery Xisca Perello.

