Marcu Czentye
Rafael Nadal (39 de ani) a ajuns din nou în atenția iubitorilor de tenis.

La zece luni de la retragerea din tenisul profesionist, Rafael Nadal a revenit în atenția fanilor tenisului.

O fotografie făcută în Academia de Tenis Rafa Nadal a stârnit numeroase comentarii din partea urmăritorilor.

Calviția, una dintre problemele lui Rafael Nadal, la treizeci și nouă de ani

Calviția fostului tenismen a fost subiectul principal, reieșit în urma unei imagini în care Nadal s-a pozat alături de o tânără.

Pe rețelele sociale, Rafael Nadal a primit o sumedenie de recomandări, printre care o deplasare în Turcia pentru a se supune unui transplant de păr.

„Ori își face transplant de păr, ori se rade în cap,” a scris un fan al tenisului, pe când un altul bănuiește că pe Rafael Nadal îl paște „frizura” lui Andre Agassi.

Rafael Nadal și discursul ținut la Paris, în 2025. Soția și Toni Nadal, primele persoane amintite

Ediția 2025 a turneului de la Roland Garros - încheiată cu cea mai lungă finală din istoria turneului - a început cu unul dintre cele mai emoționante discursuri ascultate vreodate în Arena Philippe-Chatrier.

La microfon s-a regăsit Rafael Nadal, deținător a paisprezece titluri de campion pe zgura pariziană.

„Toni, ești motivul pentru care mă aflu aici. Îți mulțumesc că ți-ai dedicat o mare parte din viața ta pentru a mă ajuta. Suferind, ducându-mă mereu la limită.

Nu a fost ușor ce am trăit împreună, dar, cu siguranță, a meritat efortul. Ai fost cel mai bun antrenor pe care l-aș fi putut avea vreodată,” a fost mesajul deosebit transmis, în final, de Rafael Nadal unchiului său, Toni, care l-a antrenat timp de peste două decenii.

„Mery, ești cea mai bună parteneră de viață pe care puteam să o am. Ai fost mereu acolo, când am avut nevoie de tine. M-ai sprijinit.

Nu a fost ușor în ultimul an și jumătate, dar grație susținerii tale și energiei pe care ne-o aduce fiul nostru, totul a fost mai puțin complicat. Îți mulțumesc,” i-a spus Nadal soției Mery Xisca Perello.

