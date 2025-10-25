Autoarea faptei? Chiar menajera fostului goalkeeper, care a fost reținută și acuzată că ar fi furat cinci ceasuri de designer, în valoare de peste 200.000 de euro.

Iker Casillas, jefuit de menajera sa chiar în propria casă

Femeia ar fi înlocuit ceasurile originale cu niște falsuri, în speranța că fostul portar al Spaniei nu își va da seama. Cealaltă persoană reținută în această speță ar fi, conform The Sun, paznicul complexului de lux în care locuiește Casillas.

Iker Casillas ar fi sunat la poliție imediat după ce a descoperit jaful. Polițiștii spanioli au pus la cale o capcană, iar cea care a picat în ea a fost menajera fostului portar. Cei doi făptași doreau să vândă ceasurile ”pe piese”, pentru a face urmărirea mai dificilă.

”Cei doi voiau să vândă ceasurile pe bucăți. Iker este șocat, avea o încredere uriașă în acele două persoane care lucrau în casa lui. Persoanele arestate, care au fost deja aduse în fața instanței din Pozuelo, au pus la cale un plan pentru a fura ceasurile fără să trezească suspiciuni.

Au înlocuit piesele originale cu imitații ieftine. Printre obiectele furate se numără mai multe ceasuri Rolex din aur, evaluate la peste 50.000 de euro fiecare, deși anchetatorii nu exclud ca valoarea totală a bunurilor furate să fie mult mai mare.

Cuplul nu a vândut ceasurile așa cum erau, ci le-a demontat pentru a vinde piesele separat, ceea ce le-a făcut greu de urmărit. Casillas însuși, după ce a observat nereguli la unele dintre ceasurile sale, a alertat poliția și a declanșat o anchetă care s-a încheiat cu arestările”, a scris publicația Pozuelo IN.

