Constantin Popovici, medalie de bronz la Mondialul din Singapore, la high diving!

Trebuie să ai un curaj formidabil, dar, pe lângă asta, eu am spus de fiecare dată când am avut ocazia că e un antrenament. Curajul nu e totul. Pe lângă asta, trebuie să ai și un antrenament adecvat să ajungi acolo. Curajul nu e de ajuns. Noi luăm totul treptat, totul calculat. Altfel nu poți să ajungi la astfel de performanțe.

Eu practic și săriturile în apă tradiționale, cele de la 10 metri. În 2011 m-am retras din sport, am început să fac spectacole de sărituri în apă pe vase de croazieră, am ajuns și în America la Cirque du Soleil. Atunci am descoperit acest sport nou care nu știam că există și m-a fascinat imediat. Am decis să încerc să văd dacă se leagă ceva de mine. Și am descoperit că am un talent pentru așa ceva și mi-a plăcut foarte mult", spunea Constantin Popovici la Poveștile Sport.ro, în urmă cu doi ani.