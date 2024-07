Constantin Popovici a luat argintul în runda desfășurată la Causeway Coast, în Irlanda de Nord și s-a apropiat la un singur punct de liderul clasamentului general din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Cei mai buni high diveri din lume au ajuns, în etapa a patra din acest sezon, într-o regiune în care s-au filmat numeroase scene din celebrul serial Urzeala Tronurilor.

Etapa a patra din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving s-a desfășurat în premieră la Causeway Coast, în Irlanda de Nord, într-o regiune în care s-au filmat unele dintre cele mai spectaculoase scene din serialul Urzeala Tronurilor.

În acest weekend, cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit mai întăi în apele Atlanticului de pe celebrele stânci pe care se află legendarul castel Kinbane, după care în manșele finale au urcat pe platforma construită în portul din Ballycastle.

Din păcate, și în această etapă România a fost reprezentată doar de Constantin Popovici, Cătălin Preda neffind încă refăcut complet după accidentarea de la Boston. Pentru primele două sărituri din concurs, efectuate direct de pe stânci, Constantin Popovici a primit 67,2 puncte, respectiv 82,25 puncte, iar la jumătatea competiției ocupa locul 3 în clasamentul general.

Cu cea de-a treia săritură, campionul de anul trecut a mai urcat o poziție, iar pentru marea finală, Constantin Popovici a ales o săritură cu un grad de dificultate de 5,7 (din 6,6 maximum posibil) pentru care a primit 131,1 puncte. Cu un total de 395,55 de puncte, Popovici a obținut argintul și s-a apropiat la un singur punct de liderul competiției.

După victoriile de la Atena și Polignano a Mare și locul secund din Irlanda de Nord, Constantin Popovici are 58 de puncte în clasamentul general al Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving și a recuperat aproape toate punctele pierdute în etapa de la Boston unde s-a clasat doar pe locul 11 din cauza unei accidentări.

Reacția lui Constantin Popovici

„„A fost o etapă dificilă, în special din cauza condițiilor meteo, apa fiind foarte, foarte rece. Am făcut maximum posibil în aceste condiții și cel mai important este că nu m-am accidentat din nou.

Sunt fericit cu locul secund și sper să fiu complet refăcut până la următoarea etapă, pentru a mai crește puțin gradul de dificultate a săriturilor. După accidentarea de la Boston am fost puțin îngrijorat, pentru că nu știam câte etape voi pierde și câte puncte voi avea de recuperat. Am rezolvat însă această situație și campionatul începe aproape de la zero. Voi face totul pentru a-mi apăra titlul în următoarele patru etape”, a spus Constantin Popovici.

Victoria în Irlanda de Nord i-a revenit britanicului Aidan Heslop, iar americanul James Lichtenstein, liderul Seriei Mondiale, s-a clasat pe locul trei. Cu acest rezultat, Heslop intră și el în lupta pentru titlu, fiind la doar un punct în spatele lui Constantin Popovici și la două puncte de lideru James Lichtenstein.

În competiția feminină, s-a impus din nou Rhiannan Iffland (Australia), podiumul fiind completat de Ginni Van Katwijk (Țările de Jos), prezentă aici cu un wild card, și de Molly Carlson (Canada). Rhiannan Iffland și-a consolidat prima pozției la general, cu un total de 78 de puncte, fiind urmată de Molly Carlson (59 de puncte) și Kaylea Arnett (33 de puncte).

Următoarea rundă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving se va desfășura pe 10 august, la Oslo în Norvegia, și va fi transmisă în direct pe Red Bull TV.

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a 4-a, Causeway Coast (masculin)

1- Aidan Heslop GBR – 441,65 puncte

2- Constantin Popovici ROU – 395,55 p

3- James Lichtenstein USA – 281,35 p

4- Carlos Gimeno ESP – 352,55 p

5- Sergio Guzman (W) MEX – 334,15 p

6- Yolotl Marinez (W) MEX – 309,60 p

7- Miguel Garcia (W) COL – 304,05 p

8- Oleksiy Prygorov UKR – 293,55 p

9- Nikita Fedotov IAT – 291,80 p

10- Jonathan Paredes MEX – 288,45 p

11- Pierrick Schafer (W) SUI – 257,35 p

12- Archie Biggin (W) GBR – 241,05 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024 (masculin) – după etapa a 4-a

1- James Lichtenstein USA – 59 puncte

2- Constantin Popovici ROU – 58 p

3- Aidan Heslop GBR – 57 p

4- Carlos Gimeno ESP – 38 p

5- Jonathan Paredes MEX – 26 p

6- Yolotl Marinez (W) MEX – 23 p

7- Oleksiy Prygorov UKR – 21 p

7- Miguel Garcia (W) COL – 21 p

9- Nikita Fedotov IAT – 19 p

10- Sergio Guzman (W) MEX – 15 p

11- Catalin Preda ROU – 14 p

12- David Colturi (W) USA – 11 p

13- Andrea Barnaba (W) ITA – 8 p

14- Braden Rumpit (W) NZL – 6 p

15- Matt Cooper (W) USA – 4 p

16- Pierrick Schafer (W) SUI – 2 p

17- Davide Baraldi (W) ITA – 1 p

17- Archie Biggin (W) GBR – 1 p

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – etapa a 4-a, Causeway Coast (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 371,90 puncte

2- Ginni Van Katwijk (W) NED – 325,30 p

3- Molly Carlson CAN – 322,30 p

4- Maria Paula Quintero COL – 318,65 p

5- Eleanor Smart USA – 301,20 p

6- Meili Carpenter USA – 300,70 p

7- Morgane Herculano (W) SUI – 298,05 p

8- Xantheia Pennisi AUS – 292,85 p

9- Paty Valente (W) BRA – 253,15 p

10- Madeleine Bayon (W) FRA – 247,50 p

11- Simone Leathead CAN – 234,60 p

12- Paula Gilabert (W) ESP – 187,20 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024 (feminin) – după etapa a 4-a

1- Rhiannan Iffland AUS – 78 puncte

2- Molly Carlson CAN – 59 p

3- Kaylea Arnett (W) USA – 33 p

4- Simone Leathead CAN – 31 p

4- Ginni Van Katwijk (W) NED – 31 p

6- Maria Paula Quintero COL – 28 p

7- Meili Carpenter USA – 27 p

8- Xantheia Pennisi AUS – 24 p

9- Eleanor Smart USA – 17 p

10- Elisa Cosetti (W) ITA – 16 p

11- Paty Valente (W) BRA – 8 p

11- Morgane Herculano (W) SUI – 8 p

11- Madeleine Bayon (W) FRA – 8 p

14- Aimee Harrison (W) CAN – 6 p

15- Anna Bader (W) GER – 5 p

16- Yana Nestsiarava (W) ITA – 4 p

17- Paula Gilabert (W) ESP – 1 p

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024

10 august – Oslo, Norvegia

25 august – Montreal, Canada

29 septembrie – Antalia, Turcia

10 noiembrie – Sydney, Australia

Sportivi permanenți în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024

Masculin

Nikita Fedotov, IAT

Carlos Gimeno, ESP

Aidan Heslop, GBR

James Lichtenstein, USA

Jonathan Paredes, MEX

Oleksiy Prygorov, UKR

Constantin Popovici, ROU

Catalin Preda, ROU

Feminin

Molly Carlson, CAN

Meili Carpenter, USA

Rhiannan Iffland, AUS

Simone Leathead, CAN

Xantheia Pennisi, AUS

Maria Paula Quintero, COL

Eleanor Smart, USA