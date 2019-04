Cum a reactionat Becali cand a aflat ca Teixeira si-a luat bolid cu salariul pe jumatate de an. FOTO

Jucatorii de la FCSB au masini spectaculoase.

Felipe Teixeira si-a cumparat noul Audi Q8, SUV lansat anul trecut si care costa cat salariul pe jumatate an al fotbalistului portughez la FCSB. Recent, Dennis Man a impresionat cu bolidul sau, un SUV de la Mercedes de peste 100.000 de euro.



"Ei folosesc banii pe care-i primesc de la Dumnezeu. Dar ei folosesc banii de la Dumnezeu in alte scopuri, fiecare face ce vrea" , a declarat Gigi Becali la Antena 3.



