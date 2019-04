Mihai Stoica a anuntat pe ce stadion va juca FCSB in Europa! In campionat, ros-albastrii ar putea evolua la 120 km de Bucuresti!

FCSB e nevoita sa-si caute "casa" pentru meciurile din Europa. Daca se vor califica intr-o competitie europeana, ros-albastrii nu vor putea disputa tururile preliminare pe National Arena, pentru ca stadionul va fi ocupat.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Pe National Arena sunt programate doua concerte la vara, chiar in perioada in care se vor desfasura tururile preliminare ale cupelor europene. FCSB nu va putea evolua astfel pe cel mai mare stadion al tarii daca va obtine calificarea intr-o cupa europeana.

Pentru ros-albastrii, cea mai probabila varianta este Targu Jiu, anunta Mihai Stoica. FCSB asteapta ca arena sa fie terminata si deschisa.

O alta varianta este Cluj Arena, dar oficialii echipei aflate pe locul 2 in Liga I spun ca prefera Targu Jiu pentru ca este mai aproape de Bucuresti.

Pe de alta parte, FCSB ar putea juca meciurile din Liga I la Pitesti in acea perioada.

"Sa vedem Targu-Jiu. Chiar vorbeam cu Vali (n.r Valeriu Argaseala) ca o sa ne suim in masina si vom da o fuga la Targu-Jiu. Am inteles ca in mai, iunie ar fi gata. La Craiova nu avem cum sa jucam. Sau poate la Cluj, pe stadionul Universitatii. Am prefera sa jucam la Targu-Jiu. Poate vor grabi putin lucrarile. Pana la Cluj e drumul mai lung. Noi vom propune doua stadioane. In grupe va fi libera Arena Nationala. In campionat putem sa jucam si la Pitesti, nu e problema", a spus Mihai Stoica la Digi.

Ed Sheran concerteaza pe National Arena pe 3 iulie, in timp ce trupa Metallica va concerta pe 14 august.