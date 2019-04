Reactia lui Mircea Rednic dupa ce MM Stoica a dezvaluit ca l-a propus la FCSB: "Am fost foarte clar!" Surpriza de ziua antrenorului lui Dinamo

Mircea Rednic i-a raspuns lui Mihai Stoica, dupa ce acesta a dezvaluit ca l-a propus la FCSB.

Antrenorul lui Dinamo a recunoscut ca au existat discutii intre el si conducerea marii rivale, dar raspunsul sau a fost categoric.

Intrebat cand au avut loc tratativele, Rednic nu a dorit sa comenteze si a spus ca "oricum nu mai conteaza".

"Eu ii multumesc ca ma apreciaza. E un om de fotbal, are atata experienta, dar raspunsul meu a fost intotdeauna foarte clar. Respect clubul Steaua pentru toate performantele si realizarile pe care le-a facut in fotbal, ca a fost si o imagine foarte buna pentru tara noastra, pentru fotbalul romanesc, dar acolo nu pot sa antrenez niciodata. Ii multumesc pentru ca m-a propus acolo, au fost si ceva discutii, dar la vremea respectiva eu am fost foarte clar si e un subiect inchis. Nu stiu daca as putea sau nu sa lucrez cu Gigi Becali, dar nu as putea sa antrenez Steaua", a spus Mircea Rednic la conferinta de presa.

Pentru a schimba subiectul, antrenorul lui Dinamo a glumit: "Haideti ca se incalzeste sampania!".

"Toata lumea vrea sa o bata pe Dinamo"

Dinamo are meci cu Poli Iasi, vineri, in deplasare, de la ora 21:00, in cadrul etapei a cincea din play-out-ul Ligii I.

Intrebat ce isi doreste de ziua sa, Mircea Rednic a raspuns fara sa stea pe ganduri: "Imi doresc o victorie la Iasi, restul... trebuie sa muncim noi. In primul rand vreau sa fiu sanatos, restul se rezolva".

In ceea ce priveste meciul de la Iasi, Rednic a dezvaluit ca vor aparea patru jucatori noi in primul 11.

"E un meci important pentru noi. Ne dorim sa castigam si sa luam cat mai multe puncte in acest play-out. O sa dau sansa mai multor jucatori sa joace ca titulari si maine vor fi patru schimbari in echipa. Am concurenta, am lot, suntem pregatiti, dar am vazut ca toata lumea ne asteapta cu bratele deschise, toata lumea se mobilizeaza, vine Dinamo, trebuie sa ii batem. Obiectivul lor e doar sa ii bata pe Dinamo, altceva nu ii intereseaza", a mai spus Mircea Rednic.