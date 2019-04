ULTIMA ORA | Fara capitan cu CFR! MM Stoica a anuntat cat lipseste Pintilii! Lovitura pentru FCSB

Mihai Pintilii s-a accidentat in minutul 14 al meciului FCSB 2-0 Sepsi OSK.

Mihai Pintilii, capitanul FCSB, s-a accidentat in minutul 14 al meciului cu Sepsi, castigat de ros-albastri cu scorul de 2-0. Mijlocasul s-a accidentat la o faza la care nu avea mingea si a cerut interventia doctorului. Dupa doar cateva priviri, medicul a indicat ca este nevoie de schimbare, iar Teja s-a conformat.

MM Stoica: "Pintilii are leziune fibrilara"



Mihai Stoica a anuntat diagnosticul lui Mihai Pintilii, dar si cat va lipsi acesta de pe gazon.

Veteranul de 34 de ani, care a revenit de putin timp dupa o accidentare si mai grava, va lipsi circa 3 saptamani.

"Mihai Pintilii are o leziune fibrilara, va sta 3 saptamani", a spus Mihai Stoica la Digi.

L-ar putea trimite la "vraci"



Mihai Stoica a mai indicat ca Pintilii ar putea merge la Belgrad, la deja celebra Marijana Kovacevic.

"Marijana Kovacevic este farmacista. Toate procedurile sunt conventionale. Ea are un gel a carui compozitie nu o stie lumea foarte bine, dar nu este absolut nimic in neregula. Pur si simplu gelul ala, in momentul in care se fac procedurile, conduce mai bine curentul", a mai spus directorul sportiv al FCSB.