"Cum as putea sa vorbesc eu de el? Cum sa fac o asemenea gafa?" MM Stoica propune un nume surpriza: "Imi place, joaca foarte bine!" Fotbalistul a plecat pe usa din dos de la FCSB

CFR Cluj - FCSB, duminica, ora 21:00, este derby-ul care poate decide campionatul.

Inaintea partidei s-a vorbit intens despre interesul celor de la FCSB pentru Djokovic. Mihai Stoica a refuzat sa comenteze pe marginea subiectului, mai ales inaintea meciului direct, insa a oferit un alt jucator pe care il urmareste: Tudorie, de la Voluntari, fost jucator la FCSB.

"Cum as putea sa vorbesc eu de Djokovic? Are contract pana in 2020. Cum pot sa fac o asemenea gafa si sa vorbesc de un jucator de la adversari chiar inainte de meciul direct. Imi place Tudorie de la Voluntari. Joaca foarte bine", a declarat Mihai Stoica la DigiSport.

FCSB a pregatit un milion de euro pentru transferul lui Djokovic si un salariu de 20.000 de euro pe luna. Apropiatii jucatorului au confirmat ca Djokovic a fost contactat indirect, iar fotbalistul croat nu a respins ideea de a merge la CFR. Totusi, Djokovic mai are contract cu CFR pana in iunie 2020 astfel ca sunt doua cai prin care poate ajunge sub comanda lui Teja.



Tudorie a mai fost la FCSB

FCSB a profitat de faptul ca Otelul se afla intr-o situatie financiara precara si l-a luat pe Alexandru Tudorie pentru doar 200.000 de euro. Atacantul ajuns acum la Voluntari considera ca suma de transfer a influentat si modul in care a fost tratat la FCSB.

"Cazul meu a fost ca daca Steaua dadea atunci 1 milion de euro sau 1,5, daca costam atat, eram bagat mai multe meciuri. Asta e politica acolo, daca domnul Becali da doua milioane de euro pe un jucator, trebuie sa joace ca sa-si scoata banii. Si pe Tade, ati vazut, Tade n-a avut o perioada buna la Steaua, dar era bagat sa joace pentru ca avea salariu mare si trebuia sa demonstreze ca isi merita acel salariu. Eu aveam un salariu foarte mic, daduse 200.000 de euro pe mine, era asa pentru domnul Becali, o nimica toata, nu prea i-a pasat si cred ca asta a fost ghinionul meu", declara Tudorie in urma cu o luna.

Una dintre ele ar fi ca Gigi Becali sa ofere o suma de transfer pe placul ardelenilor si atunci orice tergiversare a discutiilor ar fi anulata. A doua varianta ar fi ca jucatorul sa isi negocieze singur rezilierea contractului din vara si sa vina la FCSB din postura de jucator liber de contract.