Dan Petrescu se lupta cu FCSB pentru semnatura lui Budescu! Poate fi transferul verii in Romania

CFR Cluj si FCSB se bat pentru Constantin Budescu.

Dan Petrescu l-a pus pe lista de transferuri din vara pe Constantin Budescu, jucator pe care vor sa-l readuca in echipa si cei de la FCSB, potrivit Ziare.com.

Antrenorul revenit pe banca clujenilor considera ca Budescu este jucatorul care o poae duce pe CFR Cluj intr-una dintre competitiile europene, urmatorul obiectiv stabilit pentru campioana en-titre din Liga 1, dupa castigarea campionatului.

Sursa citata scrie ca cei de la CFR Cluj s-au interesat deja despre conditiile in care jucatorul poate reveni in Romania. In prezent, Budescu joaca pentru Al-Shabab, in Arabia Saudita.

Budescu ar vrea sa revina in Romania, in special din cauza faptului ca nu a mai fost convocat la nationala. Totusi, atacantul roman nu vrea sa-l paraseasca pe Marius Sumudica, antrenorul celor de la Al-Shabab.

FCSB a intrat si ea pe fir in legatura cu fostul sau jucator. Sursa citata scrie ca Gigi Becali i-a transmis lui Budescu ca usa echipei sale ii este mereu deschisa.

Constantin Budescu a ajuns la arabi de la FCSB in schimbul sumei de 2,5 milioane de euro si este golgheterul lui Al-Shabab, cu 7 reusite in 18 meciuri.