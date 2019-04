"Este cel mai serios la antrenamente! Sigur va fi titular!" Cu el va incepe echipa Mihai Teja! Avantajul urias pe care il are FCSB fata de CFR Cluj

FCSB va avea in sezonul viitor un titular care a prins doar 116 minute in actuala stagiune!

Gigi Becali a anuntat dupa partida cu Sepsi ca Andrei Vlad va fi titular cert in sezonul viitor in poarta celor de la FCSB. Directorul sportiv al echipei, Mihai Stoica, a explicat si motivul pentru care Vlad va avea pozitia sigur - din sezonul viitor, toate echipele din Liga 1 vor fi nevoite sa foloseasca 2 jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1998! Iar introducerea lui Andrei Vlad ca titular ar rezolva o bataie de cap din acest punct de vedere. MM Stoica l-a laudat pe Vlad pentru atitudinea de la antrenamente in conditiile in care portarul de 19 ani a prins doar 116 minute in Liga 1 in acest sezon.

"Andrei Vlad arata din ce in ce mai bine in antrenamente si este, poate, jucatorul cel mai serios! Pentru ca tot timpul inchide sala de forta, dupa antrenament. Eu, unul mai trag si cu ochiul si nu l-am vazut o data sa stea. Sau sa vina la sala si sa se uite la noi cum jucam tecball, un sport nou, ala cu masa curbata, sau sa se uite la televizor. Este un baiat foarte serios!



Sigur ca va apara... Nu stiu daca va apara din cupele europene sau in campionat cum a zis Gigi, dar ganditi-va la un singur lucru. Din sezonul viitor, trebuie sa incepi meciul cu doi jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1998! Imaginati-va, pentru asta, trebuie sa ai minimum 5, daca nu chiar 6-7 jucatori pe doua posturi, pentru ca nu poti sa-ti permiti sa ai un fundas dreapta, doi mijlocasi, un atacant. Pentru ca, daca iese unul trebuie sa faci doua schimbari deodata. Este o problema foarte mare!



Un club profesionist trebuie sa aiba doua pozitii acoperite si atunci portarul este pozitia cea mai la indemana si cea mai usor de acoperit. E greu sa joci cu doi copii in teren" a spus Mihai Stoica la Digi Sport.

Avantaj in sezonul viitor fata de CFR Cluj

Mihai Stoica a mai dezvaluit si avantajul pe care il are FCSB fata de CFR Cluj pentru sezonul viitor - Mihai Teja va avea mai multe solutii pentru locurile de U21. In schimb, CFR Cluj nu il va mai avea nici macar pe Cristi Manea incadrat la U21, deoarece e nascut in august 1997.

”Ganditi-va ca deja Gigi l-a acontat pe Oaida. Spre exemplu, CFR Cluj a avut o bafta fantastica, pentru ca Manea nu s-a accidentat sezonul acesta. Daca, Doamne Fereste!, se accidenta, CFR mai avea doar doua solutii: Petrila, care e nascut in 2000 si pe Costache, care e ’98. in rest, nimic!

In schimb, noi, pentru la anul, ii avem pe Andrei Vlad, Dennis Man, Florinel Coman, Olimpiu Morutan, Simion, care este imprumutat si care joaca titular acum la Dunarea Calarasi, Razvan Oaida, care a fost deja cumparat de Gigi" a mai spus Becali.