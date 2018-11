Morosanu, o noua REPLICA pentru Daniel Ghita: "Astea sunt scuzele lor!" Ce se intampla cu duelul dintre cei doi

Catalin Morosanu a acceptat public provocarea lui Daniel Ghita.

Ghita si Morosanu vor sa se bata in 2019, insa pentru moment nu se inteleg in privinta detaliilor. Morosanu a pus conditia ca gala sa fie organizata de compania sa, Dynamite Fighting Show, insa Ghita a refuzat. Morosanu considera ca acestea sunt de fapt scuzele lui Ghita pentru ca partida sa nu se desfasoare.

"Am acceptat provocarea. Vin cu o oferta concreta, restul sunt scuzele lor. Niciodata nu am spus ca sunt cel mai bun, intotdeauna am luptat pentru fanii mei, asa cum o voi face pana cand ma voi retrage. Pentru ceilalti, va rog sa ascultati discursul meu de ieri. Pana atunci, ne vedem pe 15 decembrie, la Craiova, pentru Dynamite Fighting Show 3", e mesajul postat de Morosanu pe Facebook.

Catalin Morosanu se bate in direct la PROX pe 15 decembrie in gala Dynamite Fighting de la Craiova.