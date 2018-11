MOROSANU - GHITA | Razboi total inainte de marele meci! Acuze grave: "Voi sunteti RUSINEA Romaniei!" / "A cerut cea mai mare bursa din istoria acestui sport in Romania!"

Duelul de la distanta dintre Catalin Morosanu si Daniel Ghita continua.

Catalin Morosanu a postat un nou mesaj prin care a dorit sa faca precizari suplimentare dupa conferinta de presa de astazi in care a anuntat ca este gata sa intre in ring cu Daniel Ghita. Morosanu il acuza pe Ghita ca a cerut o suma imensa de bani pentru ca lupta sa aiba loc si ca lupta ar urma sa aiba loc pe un stadion.

Daniel Ghita a avut si el un mesaj directionat catre Catalin Morosanu, postat inainte de conferinta acestuia: "Eu sunt luptator de performanta recunoscut astfel in intreaga lume, nu „campion” facut si promovat de posturi TV. Eu am muncit din greu sa ajung la performante de nivel mondial. Daca acceptam asa ceva, imi bateam joc de munca mea. Eu sunt si raman un adevarat luptator din circuitul K-1.

Mie imi este rusine de acesti sportive care se „chilotaresc” pe la televiziuni in emisiuni penibile, dar care nu se implicit in nimic civic! Sunt toti „civici” in fata camerelor de filmat, dar cand este vorba de padurile noastre, de Cazul Nadas, etc. nu raspundeau la telefoane, sau nu vroiau sa se implice campionii „K-1”.

Mai nou, toti sunt „campioni K-1”. Este o jignire la adresa mea si adevaratilor campioni din acest persigios circuit profesionist, care au luptat aici la cel mai inalt nivel din intreaga lume si ami este din nou rutine sa vad „campioni K-1” nestiuti in lumea mare a kick-box-ului, dar promovati pe la noi de posture TV prin gale, in spatele carora sunt blaturi si plati ascunse.

Este timpul sa avem si noi gale in care sa dam sanse reale sportivilor care vor sa lupte. Nu sa aducem sportive slabi si netalentati, dupa care sa ne autolaudam ca suntem „campioni K-1”. Unii dintre acestia sunt creati de fostul circuit Lokal Kombat, apoi preluati si promovati de un post de televiziune prin gale platite din bani grei, unde se fac doar bani, nu si performanta sportiva!

Un luptator adevarat nu se „chilotareste” la televizor in Show-uri penibile, dar pe bani grei, dupa care pozeaza in vedeta.

Am deschis o discutie pe tema asta, deoarece cred ca este timpul sa va opriti sa mai faceti sportrile de lupta de rusine!

Haideti sa discutam deschis, si daca sunteti „campioni K-1”, cum va credeti, veniti sa luptati cu adevaratii campioni.

Aceia care nu se maimutaresc la TV! Stiu ca va deranjeaza la maxim ca va stric „combinatiile” si sumele pe care le incasati de la televiziuni, dar nu imi pasa. Voi sunteti rusinea Romaniei, ca nu promovati sportul si nu sustineti tinerii talentati. O poza cu steagul national si postarile cu slogane nu va face patrioti! Ma bucur ca ma copiati, dar vreau sa vad ca va implicati si in actiuni ce tin de civism si patriotism real!

Repet! La Icebucket va inghesuiati cu totii, la Nadas sau la manifestatiile contra defrisarilor ilegale, eram singur…

Ati fugit, „campionilor” de lupta pentru binele tarii voastre…

Discutam deschis de acum incolo, sau ramaneti „mari campioni”.

Si ca tot am ajuns aici, aratati-mi si mie cu ce nume importante ati luptat, ca sa vi se vada „valoarea”!" a scris Ghita pe pagina sa oficiala de Facebook.