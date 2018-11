Catalin Morosanu a ACCEPTAT provocarea lui Daniel Ghita: "ITI PROMIT CA TE BAT!" Mesajul luptatorului

Catalin Morosanu e gata sa se bata cu Daniel Ghita in 2019!

Provocat public de Daniel Ghita, Catalin Morosanu nu intarzie sa raspunda. Anunta ca e gata de lupta si are doua conditii. Gala sa fie organizata de compania lui, iar Ghita sa fie pregatit. Morosanu a ironizat lupta de revenire a lui Ghita cu Poturak, luptator de 42 de ani.



"In acest moment, eu, Catalin Morosanu accept provocarea lui Daniel Ghita. Am si eu doua conditii. Prima este sa se lupte in promotia mea si a doua sa vina pregatit! Cred ca meciul cu Poturak a fost vazut de toata lumea. Eu sper sa fie barbateste, sa ne luptam parte in parte. Nu te bati cu un om de 42 de ani. Sa fie pregatit! Daniel Ghita, ai cuvantul meu de oanoare, ma voi pregati si te voi bate! Iti pomit chestia asta!", a spus Morosanu in direct la PROX!

Catalin Morosanu se pregateste pentru lupta cu Daniel Ghita intr-o gala transmisa in direct la PROX pe 15 decembrie ce va avea loc la Craiova.