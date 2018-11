"Ghita versus restul lumii" Florian Ceafalau, despre cine castiga dintre Daniel Ghita, Morosanu, Catinas si Benny

Daniel Ghita i-a provocat la lupta pe cei trei.

Sporturile de contact au depasit de mult sfera sportului in sine, si au devenit un show. Oameni ca Mayweather sau McGregor au cladit imperii nu doar prin arta datului cu pumnul, ci si prin capacitatea lor de a aduce fanii in fata televizoarelor.

Revenire lui Daniel Ghita dupa 4 ani de absenta a insemnat resuscitarea kickboxingului in Romania. Nu prin evolutia sa in sine, ci mai ales prin declaratiile de dupa meci, cand i-a provocat, de o maniera deloc prieteneasca, pe "greii" kickboxingului romanesc, Morosanu, Catinas si Benny.

In ultima saptamana, facebook-ul a explodat pur si simplu, razboiul declaratiilor fiind unul foarte aprins, impartind fanii in doua tabere, cei pro si cei contra Daniel Ghita.

Intrebarea cea mare este, bineinteles, cine pe cine bate, insa un raspuns obiectiv este imposibil de dat. Sunt prea multe intrebari carora nu le putem da raspunsul, insa avem cateva lucruri certe, pe care nu le poate nega nimeni.

1. Daniel Ghita este cel mai titrat luptator din istoria kickboxingului romanesc. Fost campion mondial It's Showtime, promotie ce a deveit GLORY, Ghita e si singurul roman care a luptat intr-o finala K-1 Final 8 in vremurile de glorie. De asemenea, finala cu Semmy Schilt din piramida GLORY este de asemenea o performanta inca neegalata de vreun roman.

2. Catalin Morosanu este cel mai popular luptator roman, cel mai iubit de catre fani, omul care a tinut ratingul la TV in viata in ultimii 5 ani! Din top 10 gale de kickboxing ca audienta in ultimii 5 ani, mai mult ca sigur ca cel putin 9 sunt cu Morosanu main event.

3. Benny Adegbuyi este cel mai bine cotat luptator roman la ora actuala, locul 2 in GLORY dupa campionul Rico Verhoeven. Benny se afla cam in aceeasi situatie cu Ghita acum 4 ani, cand era al doilea dupa campionul Semmy Schilt. De asemenea, luptatorul roman este si cel mai "rulat" in ultimii ani, fiind in apogeul carierei, avand 14 victorii si 3 infrangeri, din care 2 cu Verhoeven si un split cu Inocente, de cand Ghita s-a retras in 2014.

4. Raul Catinas este unul dintre cei mai puternici puncheri pe care i-a avut Romania, si un talent cum gasesti o data la 20 de ani. Din pacate, nevalorificat la adevaratul sau potential. Ambitionat de provocarea primita din partea lui Ghita, Catinas pare motivat sa revina in ring si, la 30 de ani, are un cuvant greu de spus in fata oricarui adversar.

Adunand si scazand plusurile si minusurile pe care cei patru sportivi le au, ne rezulta un singur castigator.

Fanii.

Ei vor fi principalii castigatori in cazul in care cei 4 grei din Romania se decid sa urce in ring, unul impotriva celuilalt.

Este clar ca e greu sa vedem toate aceste meciuri, in primul rand din motive contractuale. Benny e legat de GLORY, Daniel de Colosseum iar Morosanu de propria-i promotie, Dynamite.

Ramane de vazut ce se va intampla. Cert este ca, momentan, toata lumea e cu ochii pe "careul de asi".

Autor: Florian Ceafalau