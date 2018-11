"Sunt primul roman care a facut asta!" Morosanu, un nou mesaj dupa ce a fost PROVOCAT de Daniel Ghita

Catalin Morosanu se bate in direct la PROX pe 15 decembrie!

Catalin Morosanu se pregateste de retragere, dar pana atunci vrea sa arunce in aer luptele din Romania printr-un meci cu Daniel Ghita. Fostul finalist K1 a revenit in ring si anunta ca e dispus sa lupte cu cei mai buni luptatori din Romania.

Catalin Morosanu ii transmite lui Ghita ca si el are un trecut bogat in K1, fiind primul roman care a luptat in K1 Asia.



"In urma cu 6 ani la Tokyo, alaturi de Benny Adegbuyi si Raul Catinas, inaintea K-1 Final 16, acolo unde, impreuna cu acestia, am reprezentat Romania la cel mai inalt nivel.

Niciodata nu am vorbit despre performantele mele, eu am fost genul care a dat totul in ring indiferent pe cine am avut in fata pentru ca publicul sa fie multumit, dar stiati ca sunt primul roman care a luptat in K-1 in Asia?

In 2008, la Taipei, l-am facut KO pe Sawaiashiki (tocmai castigase cu Le Banner). Totodata, sunt ultimul roman care a luptat in K-1 Final 8 (Zagreb, 2013).", a scris Morosanu pe Facebook.

Daca se inteleg, Morosanu si Ghita vor lupta in 2019. Morosanu isi face incalzirea intr-o noua gala Dynamite Fighting Show pe 15 decembrie in direct la PROX!