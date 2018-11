SE FACE! Anunt BOMBA despre lupta SECOLULUI dintre Daniel Ghita si Catalin Morosanu

Catalin Morosanu revine in ring pe 15 decembrie, in direct la PROX!

Morosanu a fost provocat de Daniel Ghita, care tocmai a revenit cu succes in ring dupa pauza lunga. Cei doi au sanse mari sa se bata, anunta agentul lui Ghita, insa nu in urmatoarea gala, programata pe 15 decembrie, in direct la PROX!

Urmatoarea partida insa are sanse mari sa fie intre cei doi mari luptatori ai romaniei. Morosanu sustine ca a fost refuzat initial de Daniel Ghita. "Acel moment cand afli ca esti provocat de cineva care tocmai ti-a refuzat oferta. Adevarul nu poate fi ascuns! Pe 15 decembrie imi fac incalzirea!".

Agentul lui Daniel Ghita a anuntat care este situatia partidelor cu Morosanu, Catinas si Benny. Doar cea cu Morosanu pare realizabila, e mesajul sau.