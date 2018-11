Morosanu, contra-oferta pentru Daniel Ghita: "Daca accepta, va fi meciul anului!" Cand ar putea avea loc SUPER GALA

Catalin Morosanu a acceptat provocarea lansata de Daniel Ghita.

Morosanu are insa cateva conditii. Morosanu nu vrea sa schimbe promotia si sa lupte intr-o gala independenta, asa cum propusese Ghita, si nici nu vrea sa grabeasca lucrurile.

Pentru o asemenea gala este nevoie de pregatire, sustine Morosanu care promite ca lupta dintre el si Ghita va fi meciul anului daca acesta din urma va accepta contraoferta lui.

Meciul ar urma sa aiba loc in vara anului viitor daca cei doi vor ajunge la un acord.

"Este un scandal foarte mare pentru ca Daniel Ghita, dupa ce si-a facut revenirea dupa 4 ani, dupa aia a inceput sa provoace pe toata lumea. Eu l-am invitat prin luna mai sa facem o gala, nu a vrut. A facut o alta gala si acum a venit si m-a provocat. Faptul ca arunca niste cuvinte grele in mediul online nu e ok. Nu poti sa faci o gala de pe o luna pe alta. Daca accepta oferta mea, va fi meciul anului. Daca accepta Daniel, facem gala in luna iunie anul viitor", a declarat Catalin Morosanu la ProTV.