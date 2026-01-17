LIVE pe VOYO sâmbătă seara, Chelsea s-a impus cu 2-0 în faţa lui Brentford, într-un duel al echipelor care luptă pentru locul 4, ultima poziție care asigură calificarea în Champions League.

Golurile au fost semnate de Joao Pedro (minutul 26) şi Cole Palmer (minutul 76 - din penalty).

Astfel, Chelsea este pe locul 6 (cu 34 de puncte), la un punct de Manchester United și la două de Liverpool, aflată pe locul 4.

Îi urmează în clasament, la un punct distanță, chiar adversara din această seară, Brentford.

Rezumatul meciului Chelsea - Brentford 2-0

