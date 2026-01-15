EXCLUSIV Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'”

Chelsea - Arsenal în Carabao Cup a avut loc miercuri seară.

Cele două echipe și-au dat întâlnire în semifinalele Cupei Ligii pe Stamford Bridge. La capătul celor 90 de minute, ”tunarii” s-au impus cu 3-2 și au obținut accederea în finala competiției.

În 1998, Dan Petrescu i-a dat gol lui Arsenal și a calificat-o pe Chelsea în finala Cupei Ligii. La meciul de miercuri, londonezii i-au invitat fiica lui SuperDan, Beatrice-Chelsea Petrescu, care locuiește la Londra, să le fie alături ”albaștrilor”.

”Eu sunt mare fan Chelsea, logic, tata a jucat acolo, dar e și numele meu la mijloc. Locuiesc la Londra. Am băut șampanie, am mâncat trei feluri, a fost restaurant, experiență VIP, a fost super!

După meci am avut oportunitatea să-l cunosc pe căpitanul Reece James. Când i-am spus că sunt fiica lui Dan Petrescu, imediat a spus: 'hai să facem o poză, sunt mare fan al tatălui tău'. 

A fost o experiență magică”, a spus Beatrice-Chelsea pentru Pro TV și Sport.ro.

Fostul internațional a fost legitimat cinci ani la trupa de pe Stamford Bridge, timp în care și-a trecut în cont 23 de goluri în 208 apariții din toate competițiile. Pe deasupra, Petrescu a oferit și 20 de pase decisive la Chelsea.

Cu Chelsea, Dan Petrescu a câștigat Supercupa UEFA în 1999, FA Cup (1997, 2000), Cupa Ligii (1998) și Cupa Cupelor în 1998.

SuperDan a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Steaua București, Scornicești, Foggia, Genoa, Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford, Southampton și FC Național.

