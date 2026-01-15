Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus că sunt fiica lui a spus imediat 'hai să facem o poză'”



Cele două echipe și-au dat întâlnire în semifinalele Cupei Ligii pe Stamford Bridge. La capătul celor 90 de minute, ”tunarii” s-au impus cu 3-2 și au obținut accederea în finala competiției.



În 1998, Dan Petrescu i-a dat gol lui Arsenal și a calificat-o pe Chelsea în finala Cupei Ligii. La meciul de miercuri, londonezii i-au invitat fiica lui SuperDan, Beatrice-Chelsea Petrescu, care locuiește la Londra, să le fie alături ”albaștrilor”.



”Eu sunt mare fan Chelsea, logic, tata a jucat acolo, dar e și numele meu la mijloc. Locuiesc la Londra. Am băut șampanie, am mâncat trei feluri, a fost restaurant, experiență VIP, a fost super!



După meci am avut oportunitatea să-l cunosc pe căpitanul Reece James. Când i-am spus că sunt fiica lui Dan Petrescu, imediat a spus: 'hai să facem o poză, sunt mare fan al tatălui tău'.



A fost o experiență magică”, a spus Beatrice-Chelsea pentru Pro TV și Sport.ro.

