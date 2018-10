Vine si nota de plata! Ce risca United dupa ce a intarziat startul meciului cu Valencia cu 7 minute: "precedentul City"

Manchester United pare sa nu mai scape de probleme.

Dincolo de rezultatele slabe si de problemele din vestiar dintre jucatori si Jose Mourinho, Manchester United risca si o amenda din partea UEFA dupa incidentul de aseara din Champions League.

Manchester United a intarziat la stadion, propriul stadion, iar meciul cu Valencia a inceput cu 7 minute mai tarziu. Oficialii clubului englez au dat vina pe traficul aglomerat din oras pentru acest incident.

UEFA este insa foarte stricta atunci cand vine vorba de respectarea startului partidelor din UEFA Champions League, iar Manchester United are sanse minime sa scape nepedepsita. Potrivit The Times, Manchester United risca cel putin o amenda de 30.000 de euro. Rivalii din oras, City, a primit o asemenea amenda in 2012 pentru un incident similar petrecut in 2012 la un meci cu Sporting Lisabona.

Jose Mourinho a dat vina pentru acest incident pe politia din Manchester. Andy Sutcliffe, inspector sef la Greater Manchester Police, a remis un comunicat pentru The Times in care da asigurari ca politistii din subordinea sa au luat toate masurile necesare si legale pentru ca autocarul lui United sa fie escortat in conditii optime, conform prevederilor in vigoare.

sursa foto: The Times