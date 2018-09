BREAKING NEWS | Sistemul VAR va fi folosit in UEFA Champions League in sezonul viitor! Anuntul oficial al UEFA: care va fi primul meci

Video Assistant Referees (VAR) vine in UEFA Champions League! Forul continental a anuntat astazi pe site-ul oficial ca incepand cu sezonul urmator, VAR-ul va fi implementat in cea mai importanta competitie inter-cluburi, precum si in alte competitii UEFA.

Decizia a fost luata in urma intalnirii Comitetului Executiv al UEFA de la Nyon de joi dimineata. De sezonul viitor, VAR-ul va fi folosit din faza grupelor, primul meci urmand sa fie insa Supercupa Europei ce va avea loc la Istanbul.

UEFA planuieste implementarea sistemului VAR si in Europa League, dar incepand cu editia 2020/2021. De asemenea, finalele UEFA Nations League vor folosi VAR-ul.

Uefa has confirmed that VAR will be used in the Champions League from next season

