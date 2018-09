LIVERPOOL - PSG, LIVE UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Anunt BOMBA facut azi de L'Equipe: "Mbappe a fost la un pas sa semneze cu Liverpool! Era fermecat de Klopp!" De ce a picat totul

Comentam impreuna toate fazele din LIVERPOOL - PSG pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Cu victorii pe linie in startul acestui sezon, Liverpool si Paris Saint-Germain sunt 2 dintre favoritele la castigarea UEFA Champions League in acest sezon. Liverpool prin prisma finalei din sezonul trecut si a startului perfect de sezon, in timp ce PSG spera ca acesta sa fie anul lor.

Una dintre vedetele celor de la PSG putea fi insa jucatorul lui FC Liverpool in aceasta seara. Kylian Mbappe a fost in 2 randuri aproape de a semna cu Liverpool conform dezvaluirii facute astazi de L'Equipe. Prima data, in sezonul 2015/2016, cand pustiul francez era inca necunoscut. Nu primea sanse la Monaco de a juca iar PSG, Man United, Man City, Chelsea, Arsenal si Liverpool s-au interesat de situatia lui. Insa Klopp nu a putut la randul sau sa-i garanteze lui Mbappe ca va juca titular iar acesta a decis sa ramana la Monaco.

Al doilea moment a fost in vara lui 2017 - atunci, tabara lui Mbappe s-a intalnit cu Pep Guaridola, Arsene Wenger, Unai Emery si Jurgen Klopp. Antrenorul german al lui Liverpool l-a convins pe Mbappe, povestindu-i cum stilul echipei s-ar plia perfect pe stilul tanarul atacant. "Mbappe a fost fermecat" scriu jurnalistii francezi. Insa Liverpool nu a putut sa ofere peste 150 de milioane de euro precum PSG si Real Madrid, oferindu-i lui Mbappe cel mai mare salariu de la club - Monaco a vrut sa obtina cel mai bun pret posibil iar Mbappe a ajuns langa Neymar.

Liverpool si PSG s-au intalnit doar de 2 ori pana acum - in aprilie 1997 in semifinalele Cupei Cupelor. PSG a castigat pe propriul teren cu 3-0, iar infrangerea cu 2-0 de pe Anfield nu a afectat-o, PSG calificandu-se in finala. Acolo, PSG a fost invinsa de Barcelona in urma golului din penalty al brazilianului Ronaldo.

Echipele probabile:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Mane, Firmino

PSG: Areola – Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat – Rabiot, Marquinhos, Di Maria – Mbappé, Cavani, Neymar.

Seicul celor de la PSG, Nasser Al-Khelaifi, a tinut sa aduca un omagiu victimelor tragediei de la Hillsborough.



Le président Nasser Al-Khelaïfi a rendu hommage aux victimes de la tragédie d’Hillsborough à Anfield avant le choc contre Liverpool.#LFCPSG pic.twitter.com/AlgNoeTiM8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 17, 2018

Cei de la Liverpool au publicat un trailer pentru partida din aceasta seara