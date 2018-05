VIDEO | Imnul fotbalului! Momente FABULOASE la Kiev inainte de startul finalei: tot stadionul a VIBRAT la "You'll never walk alone"

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Pentru Real, finala din aceasta seara reprezinta sansa de a intra in istorie. "Galacticii" pot castiga pentru a treia oara consecutiv UEFA Champions League, in timp ce Cristiano Ronaldo poate deveni primul jucator care isi trece in palmares 5 astfel de trofee.

Liverpool poate castiga UEFA Champions League pentru prima data dupa acea finala nebuna din 2005 de pe Ataturk, meciul care a crescut cea mai tanara generatie a fanilor englezi.

Stadionul din Kiev a vibrat pur si simplu inaintea startului partidei. Fanii lui Liverpool au intonat celebrul "You'll never walk alone", moment extrem de emotionat pentru toti cei prezenti pe arena din Ucraina.