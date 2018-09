Abia acum s-a aflat! Ce le-a cerut Zidane lui Ramos&Co la finala cu Liverpool: Salah a iesit de pe teren plangand

Zinedine Zidane a vorbit pentru site-ul UEFA despre finala UEFA Champions League castigata de Real Madrid contra lui Liverpool.

Fostul antrenor al "galacticilor" a fost intrebat ce le-a transmis fundasilor sai inainte de meci, iar Zidane a insistat ca nu le-a cerut lui Ramos&Co. sa intre la intimidare la adversari. Intrebarea a fost pusa in contextul in care Mo Salah, vedeta lui Liverpool, a parasit terenul accidentat chiar in prima repriza dupa un duel dur cu Sergio Ramos.

"Noi am jucat mereu la fel, indiferent de adversar. In niciun caz nu le-am cerut jucatorilor mei sa intre dur la adversari. Le-am vorbit despre calitatile individuale ale fiecarui adversar pentru ca fiecare dintre elevii mei sa stie ce are de facut. Dar nu le-am cerut sa faca nimic de acest gen, le-am cerut sa fie concentrati in primul rand la ce jucam noi", a declarat Zidane.

Sezonul trecut, Real Madrid a castigat trofeul UEFA Champions League pentru al treilea an consecutiv. Dupa acest succes, Zidane si Cristiano Ronaldo au plecat de la Real Madrid.