Real Madrid - Liverpool, sambata, 21:45 LIVE: surpriza pentru fanii din Romania! Ce se intampla in timpul finalei la Romexpo

Real Madrid si Liverpool se intalnesc in finala Champions League, sambata, 26 mai, de la 21:45, in direct la PROTV.

Madridul vrea a treia victorie consecutiva in Champions League, in timp ce Liverpool joaca prima finala din 2007. Englezii au castigat in 2005 una din cele mai dramatice finale din istoria competitiei, cand au revenit de la 0-3 cu AC Milan si s-au impus la penalty-uri.

Asteptarile sunt mari de la aceasta finala. Ambele echipe au marcat un numar record de goluri, iar Cristiano Ronaldo si Mohamed Salah sunt doi dintre cei mai buni atacanti din lume la ora actuala. Impreuna, Ronaldo si Salah au marcat 25 de goluri in acest sezon de Champions League.

Zinedine Zidane a anuntat ca nu are probleme de lot, cu Ronaldo apt "120%", iar Isco si Carvajal recuperati in ultima clipa.



"Suntem pregatiti pentru finala de la Kiev, cel mai special meci din acest sezon pentru noi. Nu am reusi sa castigam titlul in Spania anul acesta, o sa dam totul ca sa cucerim Champions League", a spus Zidane inainte de meci.

Jurgen Klopp are cativa absenti la finala. Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Gomez si Joel Matip sunt accidentati si nu vor putea juca la Kiev, in timp ce James Milner si Emre Can au avut probleme medicale in ultima perioada si sunt incerti.

"Nu va fi usor, dar e posibil. E cool sa joci contra lui Real Madrid. Ei sunt campionii competitiei si va trebui sa dam totul ca sa castigam", a spus Klopp.

In eventualitatea in care jucatorii incerti vor fi recuperati, echipele probabile arata in felul urmator:

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Vasquez, Benzema, Ronaldo.

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Mane, Firmino, Salah.



