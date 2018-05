Transferul urias gandit de "galactici": "Suntem de acord sa platim 180 de milioane de euro!" Telefonul primit de la Real Madrid a declansat NEBUNIA in Franta

Real Madrid a fost foarte aproape sa dea o mare lovitura pe piata transferurilor in vara trecuta.

Kylian Mbappe, noul star al fotbalului francez, a fost la un pas sa ajunga pe "Santiago Bernabeu" in perioada de mercato din vara trecuta. Tanarul atacant si-a manifestat public admiratia fata de Cristiano Ronaldo si de gruparea "blanco", insa in cele din urma a ales sa joace pentru PSG.

Vadim Vasiliev, vicepresedintele lui Monaco, a declarat ca a exista un acord de transfer intre clubul pe care il reprezinta si Real Madrid, dar jucatorul a avut ultimul cuvant.



"Imi amintesc ca eram la baza de antrenament si am primit un telefon de la Real Madrid: 'Suntem de acord cu suma de 180 de milioane de euro pentru Mbappe'. L-am chemat pe Kylian si i-am spus: 'Am primit o oferta de nerefuzat de la echipa visurilor tale. Vreau un raspuns din partea ta'. Nu am decis in locul jucatorului, l-am lasat pe el sa se hotarasca, iar el mi-a spus ca vrea sa mearga la Paris", a declarat Vasiliev pentru Canal+.

Oficialul de la Monaco a sperat pana in ultimul moment ca transferul la Real Madrid se va realiza. Raspunsul lui Mbappe a venit pe ultima suta de metri. "Si-a exprimat tarziu dorinta de a merge la PSG si au fost foarte multe detalii de pus la punct astfel ca am avut dubii pana in ultima zi ca acest transfer se va realiza", a mai declarat Vasiliev.

Mbappe va deveni oficial jucatorul PSG-ului in aceasta vara dupa ce clubul din Paris va achita catre Monaco cele 180 de milioane de euro in schimbul sau. In sezonul care tocmai s-a incheiat, Mbappe a jucat la PSG sub forma de imprumut.