Real Madrid a avut un parcurs uimitor în fazele eliminatorii, reușind să treacă dramatic de PSG, Chelsea și Manchester City. Formația lui Carlo Ancelotti caută acum trofeul cu numărul 14 în Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor.

De partea cealaltă, Liverpool a ajuns în finală după ce a trecut de Inter, Benfica și Villarreal. Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit și în finala Champions League din 2018, când spaniolii s-au impus cu 3-1, la Kiev.

Pentru finala de pe Stade de France, cei de la UEFA au anunțat că partida se va disputa cu o minge specială, care are ca temă principală războiul din Ucraina.

În nuanțe de alb și argintiu, balonul are inscripționat pe el în engleză și ucraineană mesajul "pace".

The official #UCLfinal match ball is here ????#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w