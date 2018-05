Real Madrid - Liverpool, 21:45, PROTV | Prezentare finaliste: DOMINATIE TOTALA pentru Madrid sau renasterea unui club istoric?

Real Madrid are 12 trofee ale Ligii Campionilor / Cupei Campionilor Europeni cucerite, in timp ce Liverpool are "doar" 5. Spaniolii pot castiga a treia cupa consecutiva, iar britanicii nu au mai pus mana pe una din 2005.

Real Madrid este cel mai de succes club din istoria fotbalului european. Madrilenii au castigat 20 de trofee europene (Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni - 12, Cupa UEFA - 2, Supercupa Europei - 4, Cupa Latina - 2) si au mai jucat alte 7 finale (Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor - 3, Cupa Cupelor - 2, Supercupa Europei - 2). Clubul a participat in toate competitiile europene la nivel de club (in afara de Cupa UEFA Intertoto), fiind cel mai de succes grupare din Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor, cu 12 trofee adjudecate, dintre care 5 la rand (1956-1960). Incepand cu 1955, "Los Blancos" au lipsit doar in doua sezoane din fotbalul european (1977-78 si 1996-97).

Liverpool FC este cel mai de succes club din Marea Britanie in fotbalul european. "Cormoranii" au castigat 11 trofee europene (Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni - 5, Cupa UEFA - 3, Supercupa Europei - 3). In afara de acestea, ei au mai disputat alte 6 finale (Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni - 2, Europa League - 1, Supercupa Europei - 2, Cupa Cupelor - 1). Clubul a participat timp de 21 de sezoane consecutive in competitiile europene, pana la finala CCE din 1985, cand, dupa dezastrul de pe Stadionul Heysel, echipa a primit o interdictie de 6 sezoane.

Desi au castigat impreuna 17 trofee, cele doua cluburi s-au intalnit doar de 5 ori, Liverpool castigand 3 meciuri (1-0, 1981 / 1-0 si 4-0, 2009) si Real Madrid impunandu-se in 2 partide (3-0 si 1-0, 2014).

REAL MADRID

Anul infiintarii: 6 martie 1902

Stadion: Santiago Bernabéu (81.000 locuri)

Proprietar: 91.000 socios

Culori: alb si albastru

Imn: "Hala Madrid y Nada Más"

Supranume: "Los Blancos" ("Albii"), "Galacticos" ("Galacticii"), "Los Merengues" ("Bezelele"), "El Real" ("Regalul"),"Los Vikingos" ("Vikingii")

Antrenor: Zinedine Zidane

Capitan: Sergio Ramos (Marcelo)

Presedinte: Florentino Pérez

Vedete: Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Gareth Bale

Valoarea lotului: 962,5 milioane euro

Palmares: Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni (12), Cupa UEFA (2), Supercupa Europei (4), Cupa Intercontinentala (3), Campionatul Mondial al Cluburilor (3), La Liga (33), Copa del Rey (19), Supercupa Spaniei (10), Cupa Ligii (1), Copa Eva Duarte (1)

Debut in competitiile europene: Cupa Latina, 2-0 cu Belenenses, 22 mai 1955 / Cupa Campionilor Europeni, 2-0 cu Servette Geneva, 8 septembrie 1955

Cel mai mare scor la o victorie: Cupa Campionilor Europeni, 9-0 cu Boldklubben 1913, 25 octombrue 1961

Cel mai mare scor la o infrangere: Cupa UEFA, 0-5 cu Kaiserslautern, 17 martie 1982 / Cupa UEFA, 0-5 cu AC Milan, 19 aprilie 1989

Cele mai multe meciuri in cupele europene: Iker Casillas (162)

Cele mai multe goluri in cupele europene: Cristiano Ronaldo(113)

LIVERPOOL FC

Anul infiintarii: 3 iunie 1892

Stadion: Anfield (54.000 locuri)

Proprietar: Fenway Sports Group (Boston, SUA)

Culori: alb si rosu

Imn: "You'll Never Walk Alone"

Supranume: "The Reds" ("Rosii"), "Liver Birds" ("Cormoranii")

Antrenor: Jürgen Klopp

Capitan: Jordan Henderson (James Milner)

Presedinte: Tom Werner

Vedete: Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, Virgil van Dijk, James Milner

Valoarea lotului: 548,5 milioane euro

Palmares: Liga Campionilor / Cupa Campionilor Europeni (5), Cupa UEFA (3), Supercupa Europei (3), First Division (18), FA Cup (7), Football League Cup (8), FA Charity / Community Shield (15), Football League Super Cup (1)

Debut in competitiile europene: Cupa Campionilor Europeni, 6-0 cu Knattspyrnufélag Reykjavíkur, 17 august 1964

Cel mai mare scor la o victorie: Cupa UEFA, 11-0 cu Strømsgodset, 17 septembrie 1974

Cel mai mare scor la o infrangere: Cupa Campionilor Europeni, 1-5 cu Ajax, 7 decembrie 1966

Cele mai multe meciuri in cupele europene: Jamie Carragher (150)

Cele mai multe goluri in cupele europene: Steven Gerrard (41)

Autor: Gabriel Chirea