Tur virtual in fabrica de trofee Real Madrid: doar muzeul clubului a adus 26 mil € in ultimul an

Real Madrid este un sentiment, o traire aparte. “Sa fii fan al Realului este un privilegiu, sa joci pentru Real este ca si cum ai ajunge in paradis” a spus acum multi ani Santiago Bernabeu, legedarul presedinte al Realui si omul care da numele stadionului din cartierul madrilen Chamartin.

Victoria este in ADN-ul acestui club si trofeele cucerite in ultima suta de ani stau ca marturie in muzeul de la stadionul Bernabeu, cu peste 1 milion de vizitatori anual.

Este, binenteles, si o afacere profitabila! 26 de milioane de euro a strans Real Madrid doar din vizitatorii muzeului sau de la stadionul Bernabeu in 2017! Biletul de intrare este intre 12 si 25 de euro.

