MESSI 600 | Cel mai bun din toate timpurile! RECORD URIAS pentru Messi dupa dubla cu Liverpool: E IMPRESIONANT ce a reusit argentinianul

Lionel Messi a inscris doua goluri pentru catalani ('76 si '82), dupa reusita din minutul '26 a lui Luis Suarez.

Cu aceasta dubla, argentinianul a ajuns la 600 de goluri marcate in cariera sa pentru FC Barcelona, stabilind recordul tuturor timpurilor la acest capitol!

Lionel Messi este de 14 ani jucatorul catalanilor si este considerat cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor.

600 - Lionel Messi has scored his 600th goal for @FCBarcelona in all competitions, exactly 14 years ago since his first goal against Albacete on 1st May 2005. Genius. pic.twitter.com/36p8n4itXW