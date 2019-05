IREAL!!! Cum au reactionat Lineker si Rio Ferdinand la golul FABULOS al lui Messi din lovitura libera!

Superstarul Barcelonei a ajuns la 600 de goluri in cariera. Reusita sa fantastica din lovitura libera, din minutul 82, i-a innebunit pana si pe englezi. Gary Lineker si Rio Ferdinand n-au mai tinut cont de nimic si s-au bucurat ca doi suporteri dupa executia fabuloasa a celui mai bun fotbalist al Planetei.



Reactia incredibila a lui Lineker si Rio Ferdinand



Reaction when #Messi hits his 600th goal for @FCBarcelona... u have to get excited! Wow ????⚽️ ps. Get the sound on ???? #barcalfc #UCL pic.twitter.com/PlgFtZJvHF