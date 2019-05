Balotelli, atac direct la Cristiano Ronaldo! "Va rog sa nu mai faceti asta!" Ce a postat italianul pe Instagram dupa golul lui Messi!

Messi a reusit dubla in meciul cu Liverpool.

Barcelona a castigat la scor de neprezentare duelul cu Liverpool din turul semifinalelor UEFA Champions League si face un pas important catre marea finala.

Leo Messi a fost si de aceasta data eroul catalanilor. Argentinianul a reusit dubla, insa cea de-a doua reusita a uimit lumea fotbalului. Impresionat a fost si Mario Balotelli, iar italianul a tinut sa transmita un mesaj clar pentru fanii fotbalului in ceea ce priveste comparatia Messi - Cristiano Ronaldo.

"Messi e un fenomen! Pentru binele fotbalului, va rog sa nu il mai comparati cu numarul 7 de la Juve", a scris Balotelli pe contul sau de Instagram.

Messi, cosmarul echipelor din Premier League

Messi a reusit sa atinga o noua borna in cariera. Incepand cu sezonul 2011/12, argentinianul a marcat 26 de goluri impotriva celor mai importante echipe din Premier League (Arsenal - 9 goluri, Manchester City - 6, Manchester United - 4, Chelsea - 3, Tottenham - 2, Liverpool - 2).

In acest clasament, Messi este depasit numai de Sergio Aguero (43), Jamie Vardy (31) si Eden Hazard (26), jucatori care, insa, evolueaza in campionatul din Anglia. Cristiano Ronaldo, cel care a jucat sase sezoane in Premier League (2003-2009), are 28 de goluri marcate impotriva primelor sase echipe.

Messi isi poate imbunatati recordul saptamana viitoare, in returul de pe Anfield.