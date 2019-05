BARCELONA - LIVERPOOL LIVE 22:00 | Klopp si-a avertizat jucatorii inaintea meciului din semifinalele Champions League! "Nu este vorba numai de Messi" | Echipele probabile

Barcelona - Liverpool se joaca miercuri, de la ora 22:00, in semifinalele UEFA Champions League.

Barcelona si Liverpool se intalnesc in aceasta seara pe Camp Nou in semifinalele UEFA Champions League. Cele doua sunt considerate marile favorite la castigarea trofeului, iar confruntarea a fost supranumita "finala din semifinale".

Barca si Liverpool s-au intalnit ultima data in 2016, in cadrul International Champions Cup, iar englezii s-au impus fara probleme, scor 4-0. Partida a fost una amicala si s-a disputat la Londra, pe Wembley. In UEFA Champions League, cele doua formatii s-au intalnit ultima oara in 2007, in optimile competitiei, iar Liverpool a reusit sa ii elimine pe catalani.

Inaintea partidei, Jurgen Klopp a tras un semnal de alarma pentru jucatorii sai. Antrenorul german este de parere ca Messi nu reprezinta singura amenintare pentru echipa sa.

"Nu este vorba numai de Messi, dar sigur ca este si despre el. Ne putem concentra numai pe Messi? Ar trebui sa facem acest lucru in multe momente, dar daca facem asta, sunt alti 10 jucatori de valoare pe langa el care ar putea decide jocul foarte usor.

Sunt deja campioni ai Spaniei si vor sa castige aceasta competitie. Messi a spus la inceputul sezonului: `Vrem sa castigam din nou aceasta cupa`. Asta suna ca o amenintare pentru mine. Si noi vrem sa mergem in finala", a spus Jurgen Klopp la conferinta de presa.

Echipele probabile:

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Messi, Suarez, Coutinho

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane