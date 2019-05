"Stim de ce sunt capabili!" Valverde se teme de returul de pe Anfield chiar daca Barcelona are un avantaj urias. Reactia transanta a antrenorului

Barcelona a invins Liverpool cu 3-0 pe Camp Nou in turul semifinalelor UEFA Champions League.

Cu toate ca rezultatul a fost suficient pentru ca toata lumea sa spuna ca prima finalista a UCL este Barcelona, Ernesto Valverde e de parere ca duelul nu este transat inca. Antrenorul catalanilor este prudent cand vorbeste despre dubla cu Liverpool si crede ca returul trebuie tratat cu aceeasi seriozitate de elevii sai.

"Am reusit un rezultat bun in tur, insa duelul nu este transat. Stim de ce sunt capabili cei de la Liverpool. Am stiut ca acest duel va avea o multime de fete, insa trebuie sa ne concentram", a spus Ernesto Valverde la conferinta de presa dinaintea duelului Barcei cu Celta Vigo din La Liga.

Barcelona e cu un pas in finala UEFA Champions League! Messi si Suarez nu s-au lasat nici de aceasta data si au adus un avantaj urias catalanilor inaintea returului de pe Anfield. Totusi, Liverpool este finalista din sezonul trecut al competitiei si poate produce surprize.