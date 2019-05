Fanii romani ai lui Liverpool au petrecut pana dimineata! Un suporter care si-a facut nunta pe Anfield i-a invitat pe toti in barul lui. VIDEO

L-au eliminat pe Messi si promit sa-i faca statuie lui Andone! Fanii lui Liverpool din Bucuresti au petrecut pana dimineata.

Iulian Mogosescu a facut nunta pe Anfield, acum 9 ani. El are un bar in Bucuresti si acolo a sarbatorit victoria lui Liverpool in fata Barcelonei.

"Am petrecut pana dimineata, pana cand a rasarit soarele! N-am cuvinte, nu pot sa descriu! Eu as prefera sa luam campionatul", a spus Iulian Mogosescu pentru ProTV.

Liverpool n-a mai luat titlul in Anglia din 1990 si e la mana lui Andone. Atacantul roman il poate incurca pe Guardiola in ultima etapa.

"Personal, sus pe teresa ii fac statuie daca se intampla! Am spusoo, o spun si sper sa se intample!", a mai zis suporterul roman.