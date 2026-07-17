Zalgiris Vilnius (Lituania) s-a calificat în turul 2 preliminar din Conference League, 5-2 la general după o nouă victorie cu OFK Petrovac (Muntenegru): 2-1 acum acasă după 3-1 în deplasare în prima manșă.

Atacantul român Liviu Antal (37 de ani) a jucat la baltici din minutul 79, în timp ce fundaşul Grigore Turda a fost rezervă.

Nikola Petkovic (60 - din penalty) și Nemanja Mihajlovic (75), respectiv Trimmor Selimi (87) au fost marcatorii partidei.