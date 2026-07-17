VIDEO Liviu Antal, calificare spectaculoasă în Conference League!

Liviu Antal, calificare spectaculoasă în Conference League! Conference League
SPORT.RO
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S-a încheiat primul tur preliminar al competiției.

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liviu antalGrigore TurdaZalgiris VilniusConference LeagueOFK Petrovac
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Zalgiris Vilnius (Lituania) s-a calificat în turul 2 preliminar din Conference League, 5-2 la general după o nouă victorie cu OFK Petrovac (Muntenegru): 2-1 acum acasă după 3-1 în deplasare în prima manșă. 

Atacantul român Liviu Antal (37 de ani) a jucat la baltici din minutul 79, în timp ce fundaşul Grigore Turda a fost rezervă.

Nikola Petkovic (60 - din penalty) și Nemanja Mihajlovic (75), respectiv Trimmor Selimi (87) au fost marcatorii partidei.

Rezultatele înregistrate în manşa secundă din turul 1 preliminar din Conference League

Marţi

La Fiorita 1967 (San Marino) - (+) FC UNA Strassen (Luxemburg) (în prima manşă 0-1) 0-2

Miercuri

FK Decic (Muntenegru) - (+) FK Liepaja (Letonia) (0-1) 1-2

(+) FC Malisheva (Kosovo) - KF Vllaznia Shkoder (Albania) (1-2) 5-0

Joi

(+) FC BATE Borisov (Belarus) - AF Elbasani (Albania) (1-1) 0-0, după prelungiri; 5-4, la loviturile de departajare

(+) FC Ballkani (Kosovo) - Connah's Quay Nomads FC (Ţara Galilor) (0-0) 3-2

FC Torpedo Kutaisi (Georgia) - (+) PFC Zira (Azerbaidjan) (0-3) 0-3

(+) Ilves Tampere (Finlanda) - FC Differdange 03 (Luxemburg) (0-0) 3-1

FC Milsami Orhei (Moldova) - (+) FK Velez Mostar (Bosnia-Herţegovina) (1-1) 0-1

St Joseph's FC (Gibraltar) - (+) Bohemians FC (Irlanda) (0-2) 0-0

FC Astana (Kazahstan) - (+) FC Dinamo City (Albania) (1-0) 1-4, după prelungiri

FC Sileks Kratovo (Macedonia de Nord) - (+) FC Dinamo Minsk (Belarus) (1-0) 0-1, după prelungiri; 5-6, la loviturile de departajare

(+) FC RFS (Letonia) - Glentoran FC (Irlanda de Nord) (2-1) 2-0

FK Mornar Bar (Muntenegru) - (+) Atletic Club d'Escaldes (Andorra) (1-2) 1-2

(+) FC Dinamo Tbilisi (Georgia) - US Mondorf-les-Bains (Luxemburg) (2-1) 1-1, după prelungiri

(+) FK Zalgiris Vilnius (Lituania) - OFK Petrovac (Muntenegru) (3-1) 2-1

(+) FCI Levadia Tallinn (Estonia) - Caernarfon Town FC (Ţara Galilor) (5-0) 5-0

(+) FC Piunik Erevan (Armenia) - Marsaxlokk FC (Malta) (3-0) 1-0

(+) Paide Linnameeskond (Estonia) - FC Hegelmann (Lituania) (1-1) 3-0

FC Elimai Semei (Kazahstan) - (+) FC Alaşkert (Armenia) (1-1) 2-2, după prelungiri; 5-6, la loviturile de departajare

Vikingur (Feroe) - (+) Stjarnan (Islanda) (0-1) 2-2

Virtus AC 1964 (San Marino) - (+) FC Dila Gori (Georgia) (1-3) 1-0

(+) FC Inter Turku (Finlanda) - FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) (1-1) 2-1

(+) KF Shkendija (Macedonia de Nord) - Europa FC (Gibraltar) (5-0) 1-0

Linfield FC (Irlanda de Nord) - (+) Nomme Kalju FC (Estonia) (0-1) 2-2

(+) FC Santa Coloma (Andorra) - Penybont FC (Ţara Galilor) (1-0) 3-0

Hamrun Spartans FC (Malta) - (+) NSI Runavik (Feroe) (1-1) 1-2

* Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în turul al doilea preliminar. Agerpres

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