Tottenham s-a intors acasa! Imagini impresionante de la inaugurarea noii arene a lui Spurs | GALERIE FOTO

Tottenham a asteptat noua luni sa fie gata noua arena.

Sefii clubului londonez au platit 1,2 milioane de euro pentru noul stadion, care trebuia sa fie gata la inceputul sezonului. Tottenham a asteptat noua luni sa se intoarca acasa.

Arena lui Tottenham are o capacitate de 62.062 de locuri, e pe noua etaje si are primul gazon retractabil pe bucati din fotbal. Arena a fost construita ca sa gazduiasca si meciuri din fotbalul american printr-un parteneriat intre club si NFL. In plus, presa britanica a aflat ca noul stadion al lui Tottenham va avea inclusiv toalete pentru cainii care vor insoti fanii echipei fara vedere. Facilitati media moderne, saloane VIP, locuri de parcare si o mica piata unde fanii se pot aduna inainte de partida au fost construite.

Noul stadion a fost inaugurat miercuri, 3 aprilie, si confruntarea dintre Tottenham si Crystal Palace.

Noua arena a lui Tottenham va gazdui pe 9 aprilie primul meci din Champions League, contra rivalilor de la Manchester City in sferturile competitei.

