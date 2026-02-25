Formația pregătită de tehnicianul român a părăsit competiția europeană în luna februarie a acestui an (2026), cedând cu scorul general de 2-5 în play-off-ul pentru optimi. După un eșec în tur cu 1-3, italienii au pierdut și manșa retur de pe teren propriu, scor 1-2.

Într-o analiză la PrimaSport, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României i-a vizat în mod special pe Manuel Akanji și Nicolo Barella pentru erorile comise. De asemenea, oficialul și-a exprimat antipatia față de adversarii nordicilor, amintind de un record european pierdut de echipa sa.

„În primul rând, sunt foarte subiectiv. Ţin cu Inter, ţin cu Chivu şi am boală pe Bodo/Glimt, pentru că ne-a bătut recordul. Dacă Bodo nu trecea de Lazio în sezonul trecut, aveam acelaşi număr de meciuri, ceea ce reprezenta un record de partide în Europa într-un sezon competiţional. Noi am intrat mai devreme decât ei şi am ajuns în optimi. Ei au jucat semifinalele, după ce au trecut de Lazio, şi au ajuns la 22 de meciuri în sezonul competiţional, în timp ce noi am avut 20. Nu-mi place deloc Bodo/Glimt. Sunt o echipă bună, dar prea umflată. Totuşi, nu e chiar o surpriză: Hauge are un salariu de 4,5 milioane de euro (n.r. brut). Atât câştigă Hauge. Clubul are un buget de peste 30 de milioane de euro.

Inter a jucat execrabil în ambele manşe. În prima, am dat vina pe gazon. Era un teren infect, nu ai voie să laşi să se joace în asemenea condiţii. La 1-1, Lautaro a avut bară. Când îl ai pe Akanji şi face o asemenea greşeală, îţi dă gol şi Şelimbăr. E înfiorător. Du-te, frate, la concursuri, că el ştie să facă calcule. Nu ai cum să faci aşa ceva, lasă-te! De asta a scăpat Pep de el. Barella, de doi ani, nu mai joacă nimic; a greşit tot, e o bilă la piciorul echipei. Inter nu a fost bine, dar Bodo/Glimt nu a avut nicio ocazie până nu a făcut Akanji ce a făcut”, a transmis Mihai Stoica.

Titlul din Serie A, marea consolare

În ciuda dezamăgirii europene din debutul anului 2026, echipa antrenată de Cristi Chivu are un parcurs excelent în campionatul intern. Inter domină ierarhia din Italia, având un avans de 10 puncte față de urmăritoare, detaliu subliniat și de managerul roș-albaștrilor.

„Chivu e cu ambele mâini pe trofeu în Italia, pe care îl aşteaptă de ceva timp. Inzaghi nu a reuşit înainte să plece. Eu zic că e cam luat titlul, un X cu Milan şi s-a cam terminat. Marotta semna cu ambele mâini pentru titlu la început de sezon, în ciuda eliminării din Champions League”, a adăugat oficialul FCSB.