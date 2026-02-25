Marius Marin (27 de ani), mijlocașul celor de la Pisa, își încheie contractul cu formația toscană, iar în vară ar putea semna cu Sevilla, formație care ocupă acum locul 12 în LaLiga.

Diario As: Marius Marin, "ținta de top" a celor de la Sevilla

Spaniolii de la Diario As scriu că Marin este "o țintă de top" a celor de la Sevilla și că transferul mijlocașului la gruparea andaluză ar urma să se realizeze gratis, având în vedere situația contractuală de la Pisa.

Diario As amintește că ultimul român de la Sevilla a fost Raul Rusescu, "un atacant pentru care andaluzii au plătit 2,2 milioane de euro celor de la Steaua București, în 2013. Rusescu a fost împrumutat la Braga, în Portugalia, iar ulterior s-a întors la Steaua, în 2015".

Marius Marin ar deveni deja al doilea transfer pentru sezonul viitor făcut de Sevilla. Echipa pregătită de uruguayanul Matias Almeyda s-a înțeles deja cu mijlocașul ofensiv ecuadorian Patrik Mercado (22 de ani), iar jucătorul de la Independiente del Valle, pentru care se vor plăti 6 milioane de euro, va schimba echipa după Cupa Mondială.

În acest sezon, doi fotbaliști români evoluează constant în LaLiga și au evoluții apreciate - fundașul dreapta Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano, și portarul Ionuț Radu, de la Celta Vigo.

Marius Marin, pe cale să se despartă de Pisa după 8 ani

Marius Marin este fotbalistul străin din istoria Pisei cu cele mai multe meciuri, nu mai puțin de 265 până acum. A sosit la echipă încă din 2018, iar un an mai târziu a fost transferat definitiv de la Sassuolo pentru 400.000 de euro.

După nu mai puțin de șase sezoane în Serie B, Marius Marin și Pisa au reușit în cele din urmă să promoveze. Mijlocașul a continuat să fie utilizat constant și în actuala stagiune, fiind titularizat în 15 etape.