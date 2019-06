TOTTENHAM - LIVERPOOL | Prima reactie a lui Salah dupa ce a castigat UEFA Champions League: "Vom vedea marele VAR in sezonul viitor, dar acum imi place oricum!"

Liverpool a castigat finala cu Tottenham, scor 2-0. Salah a marcat primul gol in minutul 2 dupa un penalty dictat in secunda 22.

Salah si-a felicitat colegii pentru victoria din finala UEFA Champions League.

"Sincer, nu stiu ce sa spun, decat ca toata lumea este fericita acum, am castigat finala. Sunt foarte fericit ca am jucat a doua finala consecutiva, am jucat in sfarsit 90 de minute. Toata lumea a dat ce a avut mai bun pentru a castiga meciul si cred ca nu este o performanta individuala pentru nimeni, ci intreaga echipa a fost extraordinara astazi. Felicitari noua si tuturor fanilor din toata lumea. Vom vedea marele VAR in sezonul viitor, dar acum imi place oricum", a declarat Salah dupa meci.