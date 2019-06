TOTTENHAM - LIVERPOOL | Momentul care a intrerupt finala! Cine e tanara care a intrat pe teren si cu se ocupa de fapt | GALERIE FOTO 18+

Finala UEFA Champions League a avut un start exploziv. Arbitrul Skomina a dictat penalty in secunda 22, iar Salah a deschis scorul inca din minutul 2.

Finala UEFA Champions League a fost intrerupta pret de cateva secunde la mijlocul primei reprize. O tanara in costum de baie a intrat pe teren, iar jocul a fost oprit.

Nu a durat mult si spaniolii au aflat cine este tanara blonda. Numele ei este Kinsey Sue si este iubita unui celebru youtuber renumit pentru farsele sale. Prietena lui il ajuta.

I’m pretty sure the pitch invader was @Vitalyzdtv’s girlfriend (Kinsey Sue)????????????

She was even wearing this swimsuit #UCLfinal #TOTLIV pic.twitter.com/xkB4drHaN3