TOTTENHAM 0-2 LIVERPOOL | Simona Halep, mesaj pentru Jurgen Klopp dupa finala castigata de Liverpool! "Felicitari! Un antrenor extraordinar!"

Liverpool a castigat finala UEFA Champions League de la Madrid.

Liverpool s-a calificat pentru al doilea an consecutiv in finala UEFA Champions League, iar de data aceasta a reusit sa o si castige. "Cormoranii" s-au impus in fata lui Tottenham, scor 2-0, iar Jurgen Klopp a scapat de blestemul finalelor pierdute.

Simona Halep, mesaj pentru Klopp

La scurt timp dupa succesul lui Liverpool de la Madrid, Simona Halep a postat pe contul ei de Instagram un mesaj pentru "cormorani" si pentru Jurgen Klopp: "Felicitari! Atat de fericita pentru aceasta echipa. Un antrenor extraordinar!"