Thierry Henry face praf un jucător de la Arsenal după egalul din semifinalele UCL: ”Invizibil! Nu am văzut nimic de la el”

Atletico Madrid - Arsenal a fost în continuarea primei semifinale, Paris Saint-Germain - FC Bayern Munchen, care a oferit un adevărat show pe ”Parc des Princes” și care s-a încheiat 5-4.

Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri seară pe ”Metropolitano”, în turul semifinalelor UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1.

(P) Premier League, campionatul cu trei fronturi diferite pe final de sezon

Foto: Instagram Thierry Henry

Fostul mare internațional francez, Thierry Henry, a făcut o paralelă între cele două semifinale și a evidențiat că a existat o diferență uriașă între partida de la Paris și cea de la Madrid.

"Ieri am fost pe Lună, iar astăzi suntem din nou pe Pământ. Meciul? Un adevărat somnoros în comparație cu clasicul pe care l-am văzut ieri (n.r. marți seară, PSG - Bayern 5-4)”, a spus Henry la CBS, citat de Foot Mercato.

Apoi, Thierry Henry l-a luat în colimator pe Martin Odegaard, căpitanul ”tunarilor”, care nu a fost în apele lui la Madrid și a fost schimbat de Mikel Arteta după o oră de joc.

”(n.r. despre Martin Odegaard) Nimic. Invizibil. Fără energie, fără autoritate, fără spirit de conducător din partea căpitanului atunci când Arsenal avea cea mai mare nevoie.

Și ce se întâmplă? Bam, în minutul 56 este înlocuit cu Eze exact când Julian Alvarez transformă penalty-ul pentru a face 1-1.

Unde e focul? Unde e mentalitatea? La acest nivel, pentru un club care țintește spre câștigarea Premier League și Champions League, căpitanul trebuie să fie cel care îi ridică pe toți”, a adăugat Henry.

Arsenal a deschis scorul în finalul primei părți, mai exact în minutul 44, după ce Viktor Gyokeres a transformat o lovitură de la 11 metri. Julian Alvarez a restabilit egalitatea în minutul 56, tot din penalty.

”Tunarii” puteau beneficia de al doilea penalty, după ce în minutul 78 Eberechi Eze a căzut în careu, iar ”centralul” a arătat punctul de la 11 metri. Doar că VAR-ul a intervenit și a întors faza, iar londonezii nu au mai beneficiat de niciun penalty.