Englezii fac praf un fotbalist de la Atletico după meciul de la Madrid. Nota 4 + ”O parte din el a fost suspectă”

Atletico Madrid - Arsenal Londra s-a încheiat 1-1.

Echipa pregătită de Diego Simeone a primit vizita formației dirijate de Mikel Arteta pe ”Metropolitano”, în primul meci din dubla manșă a semifinalelor UEFA Champions Legaue. La capătul celor 90 de minute, cele două echipe au remizat, scor 1-1, iar totul se va decide în retur.

Meciul retur dintre Atletico Madrid și Arsenal este programat marți, 5 mai, de la ora 22:00. Confruntarea va avea loc pe ”Emirates”, la Londra, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

După meci, publicația GOAL.com l-a notat cu 4 pe David Hancko, stoperul integralist al lui ”Cholo” Simeone, care a comis primul penalty al ”tunarilor” și care a fost aproape să-l comită și pe al doilea dacă nu ar fi intervenit VAR-ul și nu ar fi întors faza.

”A rupt liniile foarte bine atât prin pase, cât și prin dribling, însă unele dintre intervențiile sale defensive au fost suspecte, mai ales când a comis stângaci penalty-ul. A avut noroc că nu a provocat și un al doilea penalty, după o mână de ajutor din partea VAR-ului”, a scris GOAL despre Hancko.

Atletico - Arsenal 1-1

Arsenal a deschis scorul în finalul primei părți, mai exact în minutul 44, după ce Viktor Gyokeres a transformat o lovitură de la 11 metri. Julian Alvarez a restabilit egalitatea în minutul 56, tot din penalty.

”Tunarii” puteau beneficia de al doilea penalty, după ce în minutul 78 Eberechi Eze a căzut în careu, iar ”centralul” a arătat punctul de la 11 metri. Doar că VAR-ul a intervenit și a întors faza, iar londonezii nu au mai beneficiat de niciun penalty.

Echipele de start

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak - M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - G. Simeone, Koke (cpt.), J. Cardoso, Lookman - Griezmann, Alvarez; Rezerve: Musso, Esquivel - Mendoza, Sorloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Le Normand, Bonar, Julio Diaz; Antrenor: Diego Simeone

Arsenal (4-3-3): Raya - White, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard (cpt.), Zubimendi, Rice - Madueke, Gyokeres, Martinelli; Rezerve: Kepa, Setford - Mosquera, Saka, G. Jesus, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon; Antrenor: Mikel Arteta

Articol recomandat de stirileprotv.ro
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
Spaniolii exultă după ce Atletico Madrid - Arsenal s-a încheiat 1-1: ”El ne-a salvat!”
Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”
Atletico Madrid - Arsenal 1-1! Semifinala Champions League, plină de faze controversate
Promovarea Stelei în Superligă e in linie dreaptă! Ministrul Apărării: ”Sunt dispuși să plătească”
Ioan Andone, șocat de ce a văzut la Atletico Madrid - Arsenal: „Dumnezeule! E o întreagă nebunie!”
Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Antrenorul luat în calcul de Rapid pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă! E pe placul fanilor

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“

Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”
Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Penalty controversat în Atletico - Arsenal: ”Destul de discutabil”
Modificare! UEFA a făcut anunțul după autogolul lui Bîrligea din Slovacia - România
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

