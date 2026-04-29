Englezii fac praf un fotbalist de la Atletico după meciul de la Madrid. Nota 4 + ”O parte din el a fost suspectă”

Meciul retur dintre Atletico Madrid și Arsenal este programat marți, 5 mai, de la ora 22:00. Confruntarea va avea loc pe ”Emirates”, la Londra, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Echipa pregătită de Diego Simeone a primit vizita formației dirijate de Mikel Arteta pe ”Metropolitano”, în primul meci din dubla manșă a semifinalelor UEFA Champions Legaue. La capătul celor 90 de minute, cele două echipe au remizat, scor 1-1, iar totul se va decide în retur .

După meci, publicația GOAL.com l-a notat cu 4 pe David Hancko, stoperul integralist al lui ”Cholo” Simeone, care a comis primul penalty al ”tunarilor” și care a fost aproape să-l comită și pe al doilea dacă nu ar fi intervenit VAR-ul și nu ar fi întors faza.

”A rupt liniile foarte bine atât prin pase, cât și prin dribling, însă unele dintre intervențiile sale defensive au fost suspecte, mai ales când a comis stângaci penalty-ul. A avut noroc că nu a provocat și un al doilea penalty, după o mână de ajutor din partea VAR-ului”, a scris GOAL despre Hancko.

Atletico - Arsenal 1-1

Arsenal a deschis scorul în finalul primei părți, mai exact în minutul 44, după ce Viktor Gyokeres a transformat o lovitură de la 11 metri. Julian Alvarez a restabilit egalitatea în minutul 56, tot din penalty.

”Tunarii” puteau beneficia de al doilea penalty, după ce în minutul 78 Eberechi Eze a căzut în careu, iar ”centralul” a arătat punctul de la 11 metri. Doar că VAR-ul a intervenit și a întors faza, iar londonezii nu au mai beneficiat de niciun penalty.

Echipele de start

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak - M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - G. Simeone, Koke (cpt.), J. Cardoso, Lookman - Griezmann, Alvarez; Rezerve: Musso, Esquivel - Mendoza, Sorloth, Baena, Almada, Lenglet, Molina, Vargas, Le Normand, Bonar, Julio Diaz; Antrenor: Diego Simeone

Arsenal (4-3-3): Raya - White, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard (cpt.), Zubimendi, Rice - Madueke, Gyokeres, Martinelli; Rezerve: Kepa, Setford - Mosquera, Saka, G. Jesus, Eze, Norgaard, Trossard, Calafiori, Lewis-Skelly, Dowman, Salmon; Antrenor: Mikel Arteta