Cine crede că, înainte de Arsenal - Sporting Lisabona, englezii sunt favoriți la calificarea în semifinalele Champions League, înseamnă că n-a urmărit competiția din acest sezon cu atenție.

Nici nu e nevoie să ne întoarcem mult în timp, pentru a demonstra această realitate. Pentru că, în turul precedent, în optimi, Sporting a reușit o revenire spectaculoasă în dubla cu norvegienii de la Bodo/Glimt. Atunci, după 0-3 în prima manșă, pe terenul nordicilor, Sporting a obținut o victorie zdrobitoare, în manșa a doua: 5-0 acasă!

Așadar, totul se joacă, diseară, de la ora 22:00, în returul Arsenal - Sporting Lisabona. Echipa calificată se va intersecta, în semifinalele Champions League, cu Atletico Madrid.

De la ora 22:00, Sport.ro va oferi meciul Arsenal - Sporting Lisabona, în format LIVE TEXT!