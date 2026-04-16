Potrivit informațiilor transmise de publicația Sky Sports Austria, mașina în care se afla fostul internațional a fost lovită în plin de un tren, în Salzburg. În ciuda intervenției prompte, viața fostului sportiv nu a mai putut fi salvată.

Titluri câștigate în Anglia și Italia

Alexander Manninger a rămas în istorie drept primul fotbalist austriac care a îmbrăcat tricoul echipei engleze Arsenal. În perioada petrecută la Londra, el a contribuit la câștigarea campionatului, a Cupei Angliei, precum și a două Supercupe. Succesul din fotbalul britanic a fost urmat de o reușită similară și în Italia, unde a obținut titlul de campion în Serie A cu Juventus Torino, în sezonul 2011/2012.

Pe parcursul carierei sale profesioniste, portarul a mai apărat culorile unor formații importante din fotbalul european, printre care Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Salzburg, Udinese și Liverpool.

În tricoul echipei naționale a Austriei, Alexander Manninger a bifat 33 de selecții. Primul său meci pentru prima reprezentativă a avut loc pe 18 august 1999, într-o confruntare împotriva selecționatei Suediei.