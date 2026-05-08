Jannik Sinner a declarat că nu exclude posibilitatea de a boicota un turneu de mare șlem, într-un moment dat, în urma discuțiilor tot mai aprinse între jucători și oficialii marilor competiții ale tenisului.

Oficialii turneului de la Roland Garros au anunțat premiile pentru ediția din acest an, iar tenismenii de elită s-au declarat dezamăgiți de eforturile depuse de organizatori.

Premii totale de peste 60 de milioane de euro, la Roland Garros, dar jucătorii de top sunt nemulțumiți

Sub cincisprezece procente din totalul veniturilor estimate să fie încasate de parizieni vor fi acordate jucătorilor participanți, o bornă considerată insuficientă, în ciuda faptului că învingătorii din probele individuale vor pleca acasă cu cecuri de câte 2,8 milioane de euro.

În plus, Roland Garros a crescut cu 9,5% premiile, în comparație cu anul trecut, premiile totale depășind suma de 60 de milioane de euro.

Italianul clasat pe locul întâi al clasamentului ATP insistă că nu face aceste demersuri pentru bani, ci pentru respect. „E mai degrabă vorba despre respect. Cred că dăm mult mai mult decât primim. Nu e doar pentru jucătorii de top, e pentru toți tenismenii,” s-a pronunțat elevul australianului Darren Cahill.