Alexandru Hațieganu
Jannik Sinner continuă o nouă tendință în tenisul profesionist.

Jannik Sinner a declarat că nu exclude posibilitatea de a boicota un turneu de mare șlem, într-un moment dat, în urma discuțiilor tot mai aprinse între jucători și oficialii marilor competiții ale tenisului.

Oficialii turneului de la Roland Garros au anunțat premiile pentru ediția din acest an, iar tenismenii de elită s-au declarat dezamăgiți de eforturile depuse de organizatori.

Premii totale de peste 60 de milioane de euro, la Roland Garros, dar jucătorii de top sunt nemulțumiți

Sub cincisprezece procente din totalul veniturilor estimate să fie încasate de parizieni vor fi acordate jucătorilor participanți, o bornă considerată insuficientă, în ciuda faptului că învingătorii din probele individuale vor pleca acasă cu cecuri de câte 2,8 milioane de euro.

În plus, Roland Garros a crescut cu 9,5% premiile, în comparație cu anul trecut, premiile totale depășind suma de 60 de milioane de euro.

Italianul clasat pe locul întâi al clasamentului ATP insistă că nu face aceste demersuri pentru bani, ci pentru respect. „E mai degrabă vorba despre respect. Cred că dăm mult mai mult decât primim. Nu e doar pentru jucătorii de top, e pentru toți tenismenii,” s-a pronunțat elevul australianului Darren Cahill.

Jannik Sinner acuză că nu simte „respectul” oficialilor ATP și WTA

Adăugând, Sinner a confirmat că a existat o scrisoare redactată colectiv de jucătorii de elită ai lumii.

„Jucătorii din top 10 ATP și top 10 WTA, am scris o scrisoare și nu e frumos că, un an mai târziu, nici măcar nu ne-am apropiat de o concluzie care ne-ar conveni.

În alte sporturi, dacă sportivii de top își exprimă remarci importante, cred că, în maximum 48 de ore, nu doar că primesc un răspuns, dar se organizează ședințe.

Sigur că vorbim despre bani. Dar cel mai important e respectul, și nu simțim că îl primim,” a completat italianul Jannik Sinner, notează Daily Mail.

Exclusiv din turneele de tenis, Jannik Sinner a încasat, până în prezent, suma totală de $63 milioane.

